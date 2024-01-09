Доходи яких світових компаній зростуть цьогоріч найбільше – прогноз Bloomberg

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Аналітики Bloomberg Intelligence (BI) зібрали перелік 50 світових компаній, за котируванням акцій яких варто стежити у 2024 році.

Про це пише Bloomberg.

"На компанії вплине розвиток штучного інтелекту та все більш драматичні наслідки глобального потепління. Тривале занепокоєння щодо інфляції та перспективи зниження відсоткових ставок також є важливими, як і війни в Україні та секторі Газа, перехід на електромобілі та проблемний ринок нерухомості в Китаї", - додає агентство.

Звертаючи увагу на проблеми на ринку нерухомості в Китаї, аналітики Bloomberg Intelligence помістили китайську компанію A-Living із ринковою капіталізацією в 0,6 млрд дол, яка управляє нерухомістю для девелопера Agile.

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"Зменшення обсягів будівництва в Китаї може призвести до скорочення доходів, що може спричинити недоотримання компанією консенсус-прогнозу чистого прибутку приблизно на 10%", - пише Bloomberg.

При цьому агентство очікує, що продажі компанії цьогоріч сягнуть 2,2 млрд дол, а доходи зростуть на 7%.

Також у переліку - техногігант Adobe із ринковою оцінкою в 275 млрд дол, якому агентство прогнозує додатково 1 млрд доларів прибутку протягом наступних 2 років завдяки новим функціям ШІ у таких програмах, як Photoshop, Illustrator і Premiere Pro.

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За прогнозами Bloomberg Intelligence, доходи компаніх зростуть на 12%.

Із розвитком ШІ агентство прогнозує зростання доходів на 11% для материнської компанії Google - Alphabet.

"Запуск чат-бота на основі ШІ Bard збільшує обсяги реклами, пов'язаної з пошуком, а в найближчій перспективі ШІ сприятиме значному зростанню хмарних обчислень. Крім цього, росте кількість підписок на лігу NFL в YouTube, а скорочення штату скоротить фіксовані витрати більш ніж на 3 мільярди доларів", - зазначає Bloomberg.

Зростання доходів - на 12% - прогнозують і для корпорації Amazon.

За прогнозами Bloomberg, хоча Amazon відома насамперед завдяки своєму маркетплейсу, найбільше зростання Amazon цьогоріч припаде на хмарні обчислення та рекламу.

Зокрема, очікується, що доходи від хмарних технологій зростуть майже на 20%, що значно перевищує консенсус-прогноз, завдяки впровадженню ШІ та відновленню корпоративних ІТ-витрат.

А значне зростання роздрібних продажів у сфері електронної комерції має сприяти збільшенню доходів від цифрової реклами, що дозволить цьому сегменту перевищити оцінку в 55 мільярдів доларів.

У контексті проведення у 2024 році Літніх Олімпійських ігор у Парижі агентство радить звернути увагу на китайського виробника спортивного обладнання та одягу Anta Sports (очікується зростання доходів на 15%). Ще одним каталізатором зростання має стати можливий вихід на біржу дочірньої компанії - Amer Sports.

Серед автовиробників Bloomberg відзначає виробника люксових спорткарів Aston Martin (очікується зростання доходів на 19%, а продажі очікуються на рівні 2,5 млрд дол).

"Три нові спортивні автомобілі - Vantage 12, Valkyrie та DB12 - разом зі збільшенням продажів позашляховиків та успіхом на перегонах Формули-1 можуть вивести компанію на рівень прибутковості, небачений з моменту виходу на біржу у 2018 році. BI очікує, що цього року маржа операційного прибутку становитиме 25%, а до 2026-27 року зросте до 30%", - йдеться у прогнозі.

Стабільне зростання продажів (до 109 млрд дол) і, таким чином, ріст доходів на 28%, прогнозують китайському автовиробнику BYD, котрий за обсягами продажів електромобілів обганяє Tesla.

"Нові джерела доходу в поєднанні з масштабом і вертикальною інтеграцією BYD в галузі акумуляторів і напівпровідників допоможуть компанії зберегти маржу прибутку на електромобілі, незважаючи на зростаючу конкуренцію з боку китайських і європейських конкурентів", - прогнозує Bloomberg.

У галузі фармацевтики агентство виокремлює фармгігантів - американську Eli Lilly та данську Novo Nordisk, які конкурують на ринку засобів для схуднення.

Цьогоріч має вийти препарат Zepbound від компанії Eli Lilly. "З огляду на кращі дані щодо його ефективності та нижчу ціну, його впровадження має випереджати розгортання препарату Wegovy від Novo Nordisk", - пише Bloomberg.

Очікується, що доходи Eli Lilly зростуть на 16%, а Novo Nordisk, яка очікує на дозволи в ЄС і США на продажі свого нового препарату Wegovy, - на 22%.

У сфері енергетики чи не найбільший ріст доходів (на 31%) прогнозується для виробника сонячних панелей First Solar.

А у галузі геймінгу найбільше зростання (на 29%) прогнозують китайській Galaxy Entertainment, яка володіє готелями та казино в Макао.

"Після розширення свого мегакурорту у Макао Galaxy планує збільшити свою частку на гральному ринку міста до 21% у 2024 році в порівнянні з 19% минулого року. Розширений об'єкт, включаючи нові готелі від Raffles і Andaz, які можуть залучити більш заможних гравців і молодих туристів, допоможе компанії збільшити дохід від грального бізнесу в цьому році на 36% в порівнянні з 22%, які прогнозуються в цілому по галузі", - резюмує видання.

Економічна правда