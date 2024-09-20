"Укрзалізниця" запускає Wi-Fi у швидкісних поїздах: поки безплатний

"Укрзалізниця" запускає Wi-Fi у поїздах Інтерсіті та Інтерсіті+. 10 поїздів Hyundai, 2 поїзди Skoda, 2 поїзди Тарпан та 2 поїзди з вагонами МПЛТ наразі обладнані системами доступу до Інтернету.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

"Усі пасажири швидкісних поїздів відтепер мають доступ до Інтернету через Wi-Fi", – зазначив голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Лященко.

В пресслужбі зазначили, що безкоштовним є користування 1 Гб трафіку на швидкості 10 Мб/с.

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"Поки триває дослідна експлуатація, доступ до Wi-Fi залишатиметься безкоштовним для пасажирів", - розповіли в "Укрзалізниці".

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