У Німеччині кількість банкрутств компаній зросла до найвищого показника за 10 років

У Німеччині за перші шість місяців 2024 року кількість банкрутств компаній зросла майже на 30%, що є найвищим показником за майже 10 років.

Про це повідомляє видання Bild.

Статистика Асоціації економічних дослідників Creditreform показала, що за перші шість місяців цього року в Німеччині було зареєстровано близько 11 тисяч банкрутств компаній. Це найвищий показник майже за 10 років.

"У першій половині 2024 року компанії продовжують боротися з наслідками рецесії 2023 року, триваючими кризами і слабким економічним розвитком. Усе це підточує стан багатьох компаній", - пояснив керівник відділу економічних досліджень Creditreform Патрік-Людвіг Гантцш.

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Аналітики Creditreform очікують, що неплатоспроможність німецького бізнесу продовжить зростати протягом цього року. За оцінками фахівців, зростаюча кількість банкрутств відображає "проблеми минулих криз".

Дослідники відзначають, що в цьому півріччі значно більше середніх і великих компаній були змушені подати заяву про банкрутство. Найвідоміші випадки - компанії Galeria Karstadt і FTI-Touristik.

У Creditreform вважають, що банкрутства, які були зареєстровані з січня по червень 2024 року, зачепили близько 133 тисяч співробітників. В аналогічний період минулого року цей показник зупинився на позначці в 125 тисяч осіб.

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Нагадаємо:

За перші п'ять місяців 2024 року 343 українці подали на банкрутство, що у 2,2 раза більше, ніж минулого року.

Економічна правда.