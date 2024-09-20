Україна конфіскувала у російського олігарха заводи з виробництва пластикових труб

Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції про стягнення в дохід держави активів російського олігарха Мирона Горіловського і його бізнес-партнерів Валентина Буяновського та Андрія Меньшова.

Про це повідомила пресслужба міністерства, пише LIGA.net.

Горіловський, Буяновський і Меньшов є засновниками, контролерами та топменеджерами російської групи компаній "Поліпластик". Це великий промисловий конгломерат, який спеціалізується на виробництві високотехнологічних полімерних труб та композитних полімерних матеріалів.

Український Мін'юст стверджує, що відповідачами за позовом через підконтрольні компанії вчинялись дії, що спрямовані на підтримку загарбницької політики країни-агресора.

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Рішенням ВАКС від 20 вересня 2024 року в дохід держави стягнуто активи, відповідно до яких підсанкційні особи здійснюють опосередкований контроль, а саме корпоративні права на компанії, які входили до української частини "Групи Поліпластик":

93% частки статутного капіталу ТОВ "Торгівельний дім "Євротрубпласт";

93% частки в статутному капіталі ТОВ "Калуський трубний завод";

93% частки в статутному капіталі ТОВ "Рубіжанський трубний завод";

100% частки в статутному капіталі ТОВ "Полімертепло-Україна";

10% частки в статутному капіталі ТОВ "Українська полімерна група";

51% частки в статутному капіталі ТОВ "Кордфлекс".

Рішення ще не набуло чинності і його можуть оскаржити впродовж п’яти днів з дня проголошення.

Як повідомлялося, російська група "Поліпластик" постачала труби на будівництво Керченського мосту для влаштування хвилерізів та будівництво Ніжинського водозабору на сході Криму, для забезпечення водопостачання міст Феодосії, Керчі та Ленінського району через Північно-Кримський канал.

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