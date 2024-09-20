Інвестори OpenAI очікують, що стартап коштуватиме у майбутньому 1 трильйон доларів

Інвестори, які прагнуть придбати частку в OpenAI , безпрецедентну ставку на те, що розробник ChatGPT стане домінуючою світовою компанією зі штучного інтелекту і коштуватиме трильйон доларів.

Про це пише газета Financial Times.

OpenAI має намір залучити додатково $5 млрд або більше. Apple, Nvidia і Microsoft – три найдорожчі технологічні компанії у світі – ведуть переговори про приєднання до раунду фінансування.



Інші бажаючі інвестувати – Tiger Global, що базується в Нью-Йорку і підтримуваний Обʼєднаними Арабськими Еміратами фонд MGX, кажуть кілька джерел. Очікується, що раунд буде закрито найближчим часом.



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За словами обізнаних джерел, інші провідні технологічні інвестори, включаючи Andreessen Horowitz та Sequoia Capital – провідні венчурні капіталісти Кремнієвої долини та чинні спонсори OpenAI – поки що залишаються поза раундом.



Інвестори заявили, що угода була дуже незвичною за своїм масштабом та структурою. Венчурні інвестори, такі як Thrive та Tiger, зазвичай виписують набагато менші чеки для менш відомих стартапів, сподіваючись отримати у 10–100 разів більше своїх грошей назад.



Щоб досягти такої віддачі з OpenAI, компанії найближчими роками необхідно буде зрости і досягти вартості не менше $1,5 трлн – більше, ніж у материнської компанії Facebook Meta та Berkshire Hathaway Воррена Баффета.



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Багато хто переконаний, що так і буде. "Ми говоримо про шлях до створення компанії вартістю $1 трлн, – сказав партнер інвестиційної фірми, яка підтримала OpenAI. – Я не думаю, що це нерозумно".