 Український експорт: вікно відкривається?
Всі розділи
Укр / Рус

Новини 20 вересня: обмеження у використанні Telegram, літаки "Антонова", МАГАТЕ про ЗАЕС

П'ятниця, 20 вересня 2024, 21:00 - Віктор Волокіта

Про МАГАТЕ: МАГАТЕ закликає до негайного виведення військового та іншого персоналу Росії з території Запорізької АЕС та повернення станції під контроль української влади для забезпечення її безпеки.

Про ЄС та кредит: Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час візиту до Києва 20 вересня оголосила про виділення Україні кредиту ЄС у розмірі €35 млрд.

Про Telegram: Національний координаційний центр кібербезпеки (НКЦК) ухвалив рішення обмежити використання месенджера Telegram у державних органах, військових формуваннях та на об'єктах критичної інфраструктури.

Ексклюзиви ЕП

Реклама:

Про "Антонов": Попри втрату третини парку великих вантажних літаків, валовий дохід авіакомпанії АТ "Антонов" цього року досягне рівня 2021-го року.

"Антонов" виконав контракт з модернізації літака Ан-32Б до пожежної версії та передав його ДСНС. 

"Антонов" тимчасово припинив роботи над новим літаком Ан-225 "Мрія"

Реклама:

Шкіра з грибів. Як український стартап виготовляє екологічний матеріал

Українська підприємиця виробляє екологічну шкіру з коріння грибів. Чи замінить новий матеріал тваринний матеріал?

ЄС МАГАТЕ Антонов telegram
Реклама:
Матеріали за темою
Держбюджет: обʼєктивне віддзеркалення економіки 20 вересня 2024, 17:56
На безповоротній основі: Мінфін назвав умови кредиту на 35 млрд євро від ЄС 20 вересня 2024, 17:06
Автовиробники ЄС просять відкласти впровадження жорсткіших правил щодо викидів 19 вересня 2024, 16:49
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті