Новини 20 вересня: обмеження у використанні Telegram, літаки "Антонова", МАГАТЕ про ЗАЕС

Про МАГАТЕ: МАГАТЕ закликає до негайного виведення військового та іншого персоналу Росії з території Запорізької АЕС та повернення станції під контроль української влади для забезпечення її безпеки.

Про ЄС та кредит: Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час візиту до Києва 20 вересня оголосила про виділення Україні кредиту ЄС у розмірі €35 млрд.

Про Telegram: Національний координаційний центр кібербезпеки (НКЦК) ухвалив рішення обмежити використання месенджера Telegram у державних органах, військових формуваннях та на об'єктах критичної інфраструктури.

Ексклюзиви ЕП

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Про "Антонов": Попри втрату третини парку великих вантажних літаків, валовий дохід авіакомпанії АТ "Антонов" цього року досягне рівня 2021-го року.

"Антонов" виконав контракт з модернізації літака Ан-32Б до пожежної версії та передав його ДСНС.

"Антонов" тимчасово припинив роботи над новим літаком Ан-225 "Мрія"

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Шкіра з грибів. Як український стартап виготовляє екологічний матеріал

Українська підприємиця виробляє екологічну шкіру з коріння грибів. Чи замінить новий матеріал тваринний матеріал?