Авіакомпанія "Нової пошти" виконала перший рейс на власному літаку

Nova

Авіакомпанія Supernova Airlines здійснила перший рейс на власному літаку Boeing.

Про це повідомила прес-секретар групи компаній Nova Ольга Бабуріна.

"Авіакомпанія Supernova Airlines виконала перший рейс на власному літаку Боїнг 737-800SF під прапором України, з українськими реєстраційними знаками UR-NPA", - написала вона.

Вона зазначила, що це був сертифікаційний політ - один з завершальних кроків в процесі введення Державіаслужбою України типу Boeing 737-800SF до сертифікату експлуатанта авіакомпанії Supernova.

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Авіакомпанія планує розпочати регулярну комерційну експлуатацію літака в зимовому сезоні 2024-2025 року.

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Компанія "Нова Енерджі", що входить до групи NOVA (Нова пошта), розпочала дрібногуртові продажі дизельного пального на відкритому ринку.

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