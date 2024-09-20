На безповоротній основі: Мінфін назвав умови кредиту на 35 млрд євро від ЄС

Новий кредит від Євросоюзу на 35 млрд євро буде наданий у вигляді програми макрофінансової допомоги (Macro-Financial Assistance – MFA) на 2024-2025 роки і погашатиметься за рахунок прибутків від заморожених активів Росії у ЄС.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Таким чином, очікується що усі кошти MFA для України будуть на безповоротній основі. Внутрішні фінансові ресурси не спрямовуватимуться на погашення.

Рішення Єврокомісії є частиною ініціативи (не альтернативою) G7 щодо механізму додаткових кредитів для збільшення надходжень до бюджету України (Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine).

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При цьому Україна самостійно визначатиме, на що спрямовувати отримані в межах цього механізму кошти. Макрофінансова допомога не буде привʼязана до конкретних видатків, водночас вона дозволить забезпечити найбільш нагальні потреби.

У Мінфіні додали, що наразі це лише пропозиція Єврокомісії, вона набуде чинності після розгляду та її підтримки Європарламентом та Радою ЄС. Очікується, що кошти можуть бути доступними вже найближчими місяцями.

"Безпрецедентне та справедливе рішення на користь повернення миру на європейський континент. 35 млрд євро – необхідна інвестиція у підтримку фінансової стабільності України й нашої спроможності ефективно протистояти ворогу на фронті. І що важливо, пропозиція передбачає, що ця інвестиція буде забезпечена користуючись з доходів від знерухомлених активів країни-агресора.

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Питання конфіскації усіх заморожених активів РФ має залишатись на порядку денному. Використання прибутків є одним із перших кроків на цьому шляху", – зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

Нагадаємо:

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час візиту до Києва 20 вересня оголосила про виділення Україні кредиту ЄС у розмірі €35 млрд.