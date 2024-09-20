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"Антонов" виконав контракт ДСНС на виробництво пожежного літака Ан-32П

П'ятниця, 20 вересня 2024, 18:00 - Богдан Мірошниченко
 
ФОТО ПЕРЕДАНОГО ЛІТАКА АН-32П / ЕП

"Антонов" виконав контракт з модернізації літака Ан-32Б до пожежної версії та передав його ДСНС. 

Про це ЕП розповіли джерела в АТ "Антонов".

Контракт на модернізацію літака було укладено в грудні 2021 року. 

Сума контракту становить 430 млн грн. Передача літака Державній службі з надзвичайних ситуацій відбулась ще у 2023 році. Льотні випробування "Антонов" проводив уже в умовах повномасштабної війни.

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Контракт передбачав глибоку модернізацію одного літака Ан-32Б, який перебував на балансі "Антонова". 

 
ФОТО ПЕРЕДАНОГО ЛІТАКА АН-32П / ЕП

Це судно побудували ще у 2011 році за експортним контрактом для Іраку. Тоді міноборони арабської країни не прийняло один із законтрактованих українських літаків через нібито невідповідність тендерним умовам. У підсумку саме з нього вирішили зробити пожежний Ан-32П для вітчизняного замовника.

Літак Ан-32П вперше піднявся у повітря у 1993 році. Його розробили на підприємстві "Антонов" для гасіння великих лісових пожеж та десантування рятувальників.

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Антонов
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