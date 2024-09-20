"Антонов" тимчасово припинив роботи над новим літаком Ан-225 "Мрія"

Підприємство завершило всі термінові роботи й продовжить відновлення найбільшого у світі літака після завершення бойових дій.

Про це ЕП розповіли джерела в АТ "Антонов".

Працівники АТ "Антонов" закінчили дефектацію знищеного літака Ан-225 "Мрія", яку треба було провести якомога швидше, щоб зберегти вцілілі деталі. Зараз компанія "зосередила ресурси на більш пріоритетних для держави задачах".

Роботи фінансувались зі спеціального фонду на відбудову "Мрії", на балансі якого зібрано 3 млн дол. Переважну більшість з цих грошей підприємство отримало як роялті від продажів доповнення до гри Microsoft Flight Simulator із літаком Ан-225.

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За договором з Microsoft, американська компанія надавала "Антонову" 100% доходів у перший рік продажу доповнення до гри, але з умовою, що всі зібрані гроші обов’язково мають бути витраченими на відбудову цього літака.

Точну вартість нового літака Ан-225 ще не розрахували. Вона зокрема залежатиме від того, чи зможе "Антонов" використати як донорів комплектуючих російські літаки "Руслан" в Канаді та Німеччині, які можуть бути конфісковані на користь України.

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"Антонов" виконав контракт з модернізації літака Ан-32Б до пожежної версії та передав його ДСНС.

Попри втрату третини парку великих вантажних літаків, валовий дохід авіакомпанії АТ "Антонов" цього року досягне рівня 2021-го року.