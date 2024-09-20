Гроші в українське виробництво: Данія перерахувала Міноборони перші 40 млн євро

Міноборони оборони України отримало перші 40,7 млн євро з пакету допомоги від Данії, які спрямовані в українське виробництво.

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

"Це важливий крок для зміцнення нашої обороноздатності, адже Данія виділила загалом 50 мільйонів євро на виробництво 18 новітніх артилерійських і, головне, українських САУ "Богдана"", - зазначив Умєров.

За його словами, приклад Данії — це сигнал усім партнерам України про важливість інвестування в українську оборонну промисловість.

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Нагадаємо:

Збройні сили України вже отримали 18 артилерійських установок "Богдана", виробництво яких профінансувала Данія.

Як заявив міністр оборони Данії Трольс Лунд Поульсен, Данія стала першою країною ЄС, яка вирішила виділити кошти на закупівлю в українських виробників озброєння та військової техніки для ЗСУ.

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Він також зазначив, що в Україні виробляти зброю набагато дешевше, ніж виготовляти або купувати її на Заході. Також дешевше підтримувати її боєздатність.

З огляду на цей фактор Данія закликає європейські країни фінансувати виробництво зброї на теренах України.

"Богдана" – українська самохідна артилерійська установка калібром 155 мм. ЗСУ офіційно прийняли її на озброєння у 2023 році.