У суботу в Україні відключення електроенергії не плануються

У суботу, 21 вересня, в Україні заходи обмеження споживання електроенергії не плануються.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

В енергокомпанії просять раціонально використовувати потужні електроприлади у вечірні години максимального споживання.

Нагадаємо:

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В Україні споживання електроенергії дещо знизилось. 20 вересня його рівень станом на 9:30 був на 1,1% нижчим, ніж в цей же час у четвер, 19 вересня.