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У суботу в Україні відключення електроенергії не плануються

П'ятниця, 20 вересня 2024, 18:44 - Віктор Волокіта

У суботу, 21 вересня, в Україні заходи обмеження споживання електроенергії не плануються.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго". 

В енергокомпанії просять раціонально використовувати потужні електроприлади у вечірні години максимального споживання.

Нагадаємо: 

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В Україні споживання електроенергії дещо знизилось. 20 вересня його рівень станом на 9:30 був на 1,1% нижчим, ніж в цей же час у четвер, 19 вересня. 

Укренерго електроенергія
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