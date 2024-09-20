У суботу в Україні відключення електроенергії не плануються
П'ятниця, 20 вересня 2024, 18:44 -
У суботу, 21 вересня, в Україні заходи обмеження споживання електроенергії не плануються.
Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".
В енергокомпанії просять раціонально використовувати потужні електроприлади у вечірні години максимального споживання.
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В Україні споживання електроенергії дещо знизилось. 20 вересня його рівень станом на 9:30 був на 1,1% нижчим, ніж в цей же час у четвер, 19 вересня.
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