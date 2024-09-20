Постачання російського автогазу у Польщу зменшуються і можуть припинитися у жовтні

Відвантаження скрапленого газу (LPG) з Росії у напрямку Польщі зменшуються четвертий місяць поспіль. Польські трейдери не виключають, що в жовтні російські відвантаження можуть взагалі припинитися.

Про це пише галузеве видання enkorr.

За інформацією видання, обсяги відвантажень скоротилися зі 100 тис. тонн у травні до 50 тис. тонн у серпні.

Скорочення відвантажень відбувається й у вересні. Протягом 16 днів з росії у польському напрямку було відправлено 18,9 тис. тонн скрапленого газу. Таким чином при збереженні темпів відвантажень підсумковий обсяг у вересні становитиме приблизно 35 тис. тонн.

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Зменшення обсягів відправлень було зумовлено кількома причинами.

Зокрема, у червні великий російський виробник LPG, "Сібур", почав зазнавати труднощів з отриманням платежів від польських імпортерів. Як наслідок нафтохімічний холдинг був змушений припинити постачання газу в Польщу. Скороченню постачань у літні місяці також сприяли планові ремонти на газопереробних заводах "Лукойлу" й "Газпрому". Крім того, на експортну активність постачальників вплинуло сезонне зростання споживання автогазу на російському ринку.

Зі слів трейдерів, польський ринок активно готується до впровадження грудневого ембарго на постачання російського пропану і ПБТ. Імпортери укладають угоди з західними партнерами й поступово заміщують обсяги російського продукту, що вибуває.

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Як вважають учасники ринку, не виключено, що в жовтні російські відвантаження можуть упасти ще або припинитися взагалі. Серед росекспортерів є побоювання, що вони не зможуть вчасно повернути цистерни на російську територію. "Ми бачимо, до чого все йде. Тому цілком можливо, що у жовтні російські відправлення можуть упасти до нуля", — сказав польський трейдер.

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