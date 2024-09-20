"Авіалінії Антонова" вийдуть на рівень доходів 2021 року, попри втрату літаків

Попри втрату третини парку великих вантажних літаків, валовий дохід авіакомпанії АТ "Антонов" цього року досягне рівня 2021-го року.

Про це ЕП розповіли джерела в АТ "Антонов".

З початку повномасштабного вторгнення парк великих вантажних літаків у компанії скоротився з восьми до п’яти штук. Зараз перельоти здійснюють п’ять Ан-124 "Руслан". До знищення росіянами літаків на аеродромі "Гостомель" у березні 2022 року вантажі перевозили сім Ан-124 "Руслан" та один Ан-225 "Мрія".

Близько 50% рейсів "Авіаліній Антонова" здійснюється за програмою SALIS, тобто перевезення військових вантажів для замовників з НАТО. Ще 50% – це комерційні клієнти по всьому світу: супутники, важке спеціалізоване обладнання, військові вантажі тощо.

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На підприємстві ЕП розповіли, що ставка на перевезення за програмою SALIS нижча за ринкову, однак вона є стабільною. Водночас комерційні клієнти платять більше, але не так регулярно.

Нагадаємо:

"Антонов" виконав контракт з модернізації літака Ан-32Б до пожежної версії та передав його ДСНС.

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