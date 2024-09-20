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Нацбанк показав, скільки будуть коштувати долар та євро після вихідних

П'ятниця, 20 вересня 2024, 18:30 - Артур Крижний

Офіційний курс долара зменшиться за вихідні: у понеділок 23 вересня іноземна валюта подешевшає на 10 копійок.

Про це свідчить офіційний курс НБУ на понеділок 23 вересня.

Осторонь не залишилося і євро: валюта подешевшає на 9 копійок.

Офіційні курси на понеділок встановлено на такому рівні:

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  • 1 долар США — 41,34 грн (41,44 грн станом на 20 вересня);
  • 1 євро — 46,14 грн (46,23 грн станом на 20 вересня).

Нагадаємо:

Станом на 20 вересня, офіційний курс долара до гривні від НБУ зменшився на 1 копійку, євро збільшився на 13 копійок.

Економічна правда.

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