Нацбанк показав, скільки будуть коштувати долар та євро після вихідних
П'ятниця, 20 вересня 2024, 18:30 -
Офіційний курс долара зменшиться за вихідні: у понеділок 23 вересня іноземна валюта подешевшає на 10 копійок.
Про це свідчить офіційний курс НБУ на понеділок 23 вересня.
Осторонь не залишилося і євро: валюта подешевшає на 9 копійок.
Офіційні курси на понеділок встановлено на такому рівні:
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- 1 долар США — 41,34 грн (41,44 грн станом на 20 вересня);
- 1 євро — 46,14 грн (46,23 грн станом на 20 вересня).
Нагадаємо:
Станом на 20 вересня, офіційний курс долара до гривні від НБУ зменшився на 1 копійку, євро збільшився на 13 копійок.
Економічна правда.
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