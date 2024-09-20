Для України хочуть купити більше великогабаритного енергообладнання – ПРООН

В ООН працюють над тим, щоб купити більше великогабаритного енергетичного обладнання для України.

Про це інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" розповіла помічниця Генерального секретаря ООН і директор Кризового бюро ПРООН Шоко Нода.

"Організація Об'єднаних Націй через ПРООН допомогла забезпечити стабільний доступ до електроенергії більш ніж шести мільйонам українців і наразі працює над тим, щоб закупити ще більше великогабаритного енергетичного обладнання", - сказала вона в ексклюзивному інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

Вона зазначила, що програма ПРООН "Відновлення зеленої енергетики" робить кроки у відновленні інфраструктури та підтримці переходу України на "зелену" енергетику.

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Головними досягненнями програми Нода назвала встановлення газових електростанцій, сонячних електростанцій, автотрансформаторів, газогенераторних установок й іншого критично важливого обладнання для підготовки до зими, а також початок ініціативи Build Back Greener спільно з Міністерством енергетики України.

Нагадаємо:

За час дії законів, які передбачають звільнення від сплати митних платежів при ввезенні енергозберігаючого обладнання, українці ввезли таких товарів на загальну суму понад 7 млрд грн.

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