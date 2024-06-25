Nvidia втратила пів трильйона доларів ринкової вартості

Nvidia втратила понад 500 мільярдів доларів ринкової вартості з того часу, як минулого тижня стала найдорожчою компанією світу після того, як її акції впали майже на 7 відсотків у понеділок.

Про це повідомляє газета Financial Times.

Ринкова вартість Nvidia впала до $2,91 трлн, що приблизно на $550 млрд менше від піку четверга. На початку минулого тижня компанія випередила Microsoft та Apple і стала найдорожчою публічною компанією світу, хоча з того часу вона відкотилася на третє місце.

Nvidia, чиї прибутки лише відповідали приблизно за третину зростання S&P 500 у 2024 році, зараз знизилася приблизно на 16% від свого внутрішньоденного максимуму в 140,76 долара.

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Занепокоєння з приводу зростання індексу Nvidia - він зріс майже на 140 відсотків у 2024 році - посилилося в останні тижні, і деякі аналітики попереджають, що досить великий розпродаж акцій чипмейкера може спричинити більш масштабний спад на ринку.

"Якщо Nvidia досить сильно скоригується в найближчі місяці, то індексу [S&P 500] стане дуже важко продовжувати зростання, - сказав Баррі Банністер, головний стратег по акціях в Stifel. "І Nvidia сповільниться", - додав він, маючи на увазі дотеперішнє сильне зростання прибутків компанії.

Падіння в понеділок відбулося після того, як в п'ятницю стало відомо, що генеральний директор і співзасновник компанії Дженсен Хуанг продав майже $95 млн акцій за кілька днів до і після того, як Nvidia стала найдорожчою компанією в світі. Ці угоди були частиною раніше запланованого плану продажу за правилом 10b5-1, який був розроблений у березні, згідно з документами.

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Розворот Nvidia негативно вплинув на більш широкий сектор виробництва мікросхем: індекс PHLX Semiconductor Index впав майже на 7% за останні три торгові сесії. Технологічний індекс Nasdaq Composite впав на 1,1% в понеділок.

Nvidia негативно вплинула на загальний фондовий ринок у понеділок, а індекс S&P 500 закрився на 0,3% нижче, незважаючи на зростання в більшості секторів. На противагу цьому, індекс Russell 2000, який в останні місяці відставав від індексів з великою капіталізацією, виріс на 0,4%.

Маніш Кабра, голова американської фондової стратегії Société Générale, сказав, що розпродаж акцій Nvidia в понеділок був "супер-здоровим розвитком подій для ринку".

"Або ринкове ралі розшириться, або ми сформуємо бульбашку [в акціях технологічних компаній], якої у нас ще немає", - сказав Кабра.

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Нагадаємо:

Акції компанії Nvidia зросли більш ніж на 1000% з жовтня 2022 року, що викликало дилему у інвесторів: продавати акції зараз, утримувати їх в очікуванні подальшого зростання або ж вкладати в них додаткові кошти.

Економічна правда.