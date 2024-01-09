Всі розділи
Укр / Рус

На трасі на Одещині через негоду обмежений рух для вантажівок і автобусів

Вівторок, 9 січня 2024, 09:43 - Анастасія Дячкіна

На трасі М-13 в Одеській області залишається обмеженим рух для вантажівок і автобусів, а на трасі М-14 відновлюють рух. 

Про це повідомив голова ОВА Олег Кіпер.

"Залишається обмеженим рух для вищезазначеного транспорту по М-13 – Кропивницький-Кишинів (від кордону з Кіровоградською областю до кордону з Одеською)", - написав він.

Також, за його словами, наразі триває відновлення руху для проїзду вантажного транспорту та автобусів на трасі М-14 Одеса - Мелітополь - Новоазовськ (ділянка на території Миколаївської області була перекрита).

Реклама:

Решта трас працюють у штатному режимі.

Нагадаємо: 

Через ожеледицю та вітер на Миколаївщині з 18:00 8 січня обмежено рух для вантажного транспорту та автобусів. 

Реклама:

Одеса транспорт
Реклама:
Матеріали за темою
Агентство відновлення почало ремонт пунктів пропуску на кордоні з Молдовою 11 грудня 2023, 18:27
Заволодіння аеропортом "Одеса": ексмера Одеси Костусєва заочно арештували 11 грудня 2023, 15:53
Фонд держмайна продає торговельний комплекс під Одесою за 104 мільйони 1 грудня 2023, 19:21
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті