На трасі на Одещині через негоду обмежений рух для вантажівок і автобусів

На трасі М-13 в Одеській області залишається обмеженим рух для вантажівок і автобусів, а на трасі М-14 відновлюють рух.

Про це повідомив голова ОВА Олег Кіпер.

"Залишається обмеженим рух для вищезазначеного транспорту по М-13 – Кропивницький-Кишинів (від кордону з Кіровоградською областю до кордону з Одеською)", - написав він.

Також, за його словами, наразі триває відновлення руху для проїзду вантажного транспорту та автобусів на трасі М-14 Одеса - Мелітополь - Новоазовськ (ділянка на території Миколаївської області була перекрита).

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Решта трас працюють у штатному режимі.

Нагадаємо:

Через ожеледицю та вітер на Миколаївщині з 18:00 8 січня обмежено рух для вантажного транспорту та автобусів.

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