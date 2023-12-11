Агентство відновлення почало ремонт пунктів пропуску на кордоні з Молдовою

фото: агентство відновлення

Агентство відновлення розпочало ремонти контрольно-пропускних пунктів на Одещині через державний кордон з Молдовою.

Про це повідомляє Агентство відновлення у Facebook.

Йдеться про дев'ять КПП в Одеській області:

КПП "Рені – Джурджюлешть" - ремонт та відновлення роботи громадських вбиралень, ремонт приміщень в адміністративній будівлі, ремонт дорожнього покриття та роботи з благоустрою території.

КПП "Табаки – Мирне" - ремонт громадських вбиралень, ремонт приміщень в адміністративній будівлі, ремонт дорожнього покриття та роботи з благоустрою території.

КПП "Старокозаче – Тудора" - ремонт та відновлення роботи громадських вбиралень, ремонт приміщень в адміністративній будівлі, ремонт дорожнього покриття та роботи з благоустрою території, оновлення системи зовнішнього освітлення.

КПП "Виноградівка – Вулкенєшть", "Долинське – Чишмікіой", "Нові Трояни - Чадир-Лунга", "Малоярославець 1 - Чадир-Лунга", "Серпневе 1 - Басарб'яска", "Лісне – Сеіць" - встановлення модульних санітарних вузлів, влаштування огородження, ремонт дорожнього покриття та благоустрій.

Усі поточні ремонти планують повністю завершити до вересня 2024 року, а до кінця 2023 року планують завершити ремонти громадських вбиралень та встановити модульні санітарні вузли.

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Роботи виконуються за кошти державного бюджету, додали в Агентстві.

Там нагадали, що у березні цього року Кабмін ухвалив рішення про передачу 29 КПП через держкордон в підпорядкування Агентства відновлення - передано вже 26, ще 3 у процесі передачі.

"Це дозволить Агентству більш комплексно планувати й реалізовувати проєкти для поліпшення логістики з країнами-союзницями", - йдеться у повідомленні.

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Економічна правда