Фонд держмайна продає торговельний комплекс під Одесою за 104 мільйони
Фонд державного майна України оголосив на 7 грудня аукціон з продажу єдиного майнового комплексу ДП "ТВК" поблизу ринку "7-й кілометр" на Одещині.
Про це повідомила пресслужба ФДМУ.
Стартова ціна продажу комплексу – 104,1 млн грн.
ДП "ТВК" надає складсько-торговельні послуги. Площа будівель та споруд, призначених для ведення цієї діяльності, перевищує 35 тис кв.м.
До майнового комплексу входить 39 одиниць нерухомого майна, зокрема, адміністративна будівля, 17 складсько-торговельних приміщень, гараж із нежитловими спорудами, насосна станція.
"Будівлі мають всю необхідну інфраструктуру та комунікації для роботи: освітлення, зовнішні мережі електропостачання, трансформаторну підстанцію, протипожежний водопровід, котельню, свердловину. На території також є 4 комплекти шлагбаумів, огорожі, навіси, сторожова кабіна тощо., – йдеться у повідомленні ФДМУ.
Чистий прибуток підприємства за перші 9 місяців 2023 року становив 6,5 млн грн. Водночас підприємство має 12,2 млн грн поточної кредиторської заборгованості. Прострочених заборгованостей ДП не має.
За умовами приватизації, новий власник зобов’язується погасити заборгованості підприємства із заробітної плати та перед бюджетом протягом 6 місяців після його придбання. Також протягом першого півріччя роботи він не може звільняти працівників підприємства.
Нагадаємо:
У 2024 році Фонд держмайна запланував не лише продаж підприємств у рамках великої приватизації, але аукціони з оренди. зокрема державних земель сільськогосподарського призначення.