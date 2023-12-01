Фонд держмайна продає торговельний комплекс під Одесою за 104 мільйони

Фонд державного майна України оголосив на 7 грудня аукціон з продажу єдиного майнового комплексу ДП "ТВК" поблизу ринку "7-й кілометр" на Одещині.

Про це повідомила пресслужба ФДМУ.

Стартова ціна продажу комплексу – 104,1 млн грн.

ДП "ТВК" надає складсько-торговельні послуги. Площа будівель та споруд, призначених для ведення цієї діяльності, перевищує 35 тис кв.м.

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До майнового комплексу входить 39 одиниць нерухомого майна, зокрема, адміністративна будівля, 17 складсько-торговельних приміщень, гараж із нежитловими спорудами, насосна станція.

"Будівлі мають всю необхідну інфраструктуру та комунікації для роботи: освітлення, зовнішні мережі електропостачання, трансформаторну підстанцію, протипожежний водопровід, котельню, свердловину. На території також є 4 комплекти шлагбаумів, огорожі, навіси, сторожова кабіна тощо., – йдеться у повідомленні ФДМУ.

Чистий прибуток підприємства за перші 9 місяців 2023 року становив 6,5 млн грн. Водночас підприємство має 12,2 млн грн поточної кредиторської заборгованості. Прострочених заборгованостей ДП не має.

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За умовами приватизації, новий власник зобов’язується погасити заборгованості підприємства із заробітної плати та перед бюджетом протягом 6 місяців після його придбання. Також протягом першого півріччя роботи він не може звільняти працівників підприємства.

Нагадаємо:

У 2024 році Фонд держмайна запланував не лише продаж підприємств у рамках великої приватизації, але аукціони з оренди. зокрема державних земель сільськогосподарського призначення.