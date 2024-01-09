На трассе в Одесской области из-за непогоды ограничено движение для грузовиков и автобусов

На трассе М-13 в Одесской области остается ограниченным движение грузовиков и автобусов, а на трассе М-14 возобновляют движение.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Кипер.

"Остается ограниченным движение для вышеупомянутого транспорта по М-13 – Кропивницкий-Кишинев (от границы с Кировоградской областью до границы с Одесской)", - написал он.

Также, по его словам, продолжается возобновление движения для проезда грузового транспорта и автобусов на трассе М-14 Одесса - Мелитополь - Новоазовск (участок на территории Николаевской области был перекрыт).

Реклама:

Остальные трассы работают в штатном режиме.

Напомним:

Из-за гололеда и ветра в Николаевской области с 18:00 8 января ограничено движение для грузового транспорта и автобусов.

Реклама: