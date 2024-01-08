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На Миколаївщині через негоду обмежили рух для вантажівок та автобусів

Понеділок, 8 січня 2024, 20:17 - Олексій Павлиш

Через ожеледицю та вітер на Миколаївщині з 18:00 8 січня обмежено рух для вантажного транспорту та автобусів.

Про це повідомив у Facebook голова Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури України Мустафа Найєм.

За його словами, тимчасове обмеження стосується таких ділянок доріг обмежили державного значення:

  • М-13 Кропивницький – Платонове, км 76+416 – км 157+052 (від межі з Кіровоградською областю до межі з Одеською областю);
  • М-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ, км 55+510 – км 176+485 (від межі з Одеською областю до межі з Херсонською областю);
  • Н-11 Дніпро – Миколаїв, км 127+110 – км 266+875 (від межі з Дніпропетровською областю до м. Миколаєва);
  • Н-14 Олександрівка – Кропивницький – Миколаїв, км 153+527 – км 239+664 (від межі з Кіровоградською областю до м. Миколаєва);
  • Н-24 Благовіщенське – Миколаїв, км 42+476 – км 221+363.

В Агентстві відновлення порадили слідкувати за офіційною інформацією, зважати на погіршення погодних умов та уважно планувати поїздки.

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фото: Facebook Мустафи Найєма
 
фото: Facebook мустафи Найєма

Нагадаємо:

Повідомлялось, що через негоду на низці основних автошляхів можуть запроваджуватись обмеження руху, щоб розчистити сніг. Водіям радять не виїжджати на власному транспорті, якщо немає критичної потреби.

Економічна правда

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