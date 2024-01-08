Нацбанк фіксує сплеск ввезення готівкової валюти і золота в Україну

Національний банк України фіксує ввезення золота в Україну в останні місяці, а також сплеск ввезення готівкової валюти.

Про це з посиланням на статистику Національного банку передає "Інтерфакс-Україна".

Так, обсяг ввезення готівкової валюти в Україну в жовтні та листопаді 2023 року зріс відповідно до еквівалента 1,56,2 млрд доларів і 1,33,7 млрд доларів. Для порівняння, у вересні було ввезено 577,7 млн доларів, у серпні - 435,2 млн доларів.

Левову частку ввезеної валюти займають долари США і євро, на які в листопаді припало відповідно 78,7% і 20,5% всієї ввезеної готівкової валюти.

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При цьому, ввезення доларів останніми місяцями зросло набагато істотніше - з 282,7-296,7 млн доларів у серпні-вересні до 778,6-813,8 млн доларів у жовтні-листопаді. Тоді як євро - відповідно зі 143,7-172,3 млн доларів до 268,8-211,6 млн доларів.

Також зафіксовано відносно незначний ввіз фунтов стерлінгів (на еквівалент - трохи більше ніж 1 млн доларів) і польських злотих (еквівалент - до 1 млн доларів).

Крім цього, Нацбанк останніми місяцями фіксує завезення золота на суму близько 7-8 млн доларів.

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Нагадуємо:

НБУ з осені 2022 року поступово знімає обмеження на роботу готівкового ринку. Додаткові послаблення разом із відмовою від фіксованого офіційного курсу з 3 жовтня і переходом до режиму його контрольованої гнучкості призвели до скорочення спреду між курсами на готівковому і безготівковому ринках до 2% наприкінці минулого року.

За час повномасштабної агресії РФ найбільші обсяги ввезення валюти фіксували в січні-травні 2023 року, коли вони становили в середньому понад 800 млн доларів і в середньому на 96% складалися з долара, проте влітку вони істотно знизилися, при цьому частка євро збільшилася до 30% і більше.