Нацбанк фиксирует всплеск ввоза наличной валюты и золота в Украину

Национальный банк Украины фиксирует ввоз золота в Украину в последние месяцы, а также всплеск ввоза наличной валюты.

Об этом со ссылкой на статистику Национального банка передает "Интерфакс-Украина".

Так, объем ввоза наличной валюты в Украину в октябре и ноябре 2023 года вырос соответственно до эквивалента 1,56,2 млрд долларов и 1,33,7 долларов. Для сравнения, в сентябре было ввезено с 577,7 млн долларов, в августе - 435,2 млн долларов.

Львиную долю ввозимой валюты занимают доллары США и евро, на которые в ноябре пришлось соответственно 78,7% и 20,5% всей ввезенной наличной валюты.

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При этом, ввоз долларов в последние месяцы вырос намного существеннее – c 282,7-296,7 млн долларов в августе-сентябре до 778,6-813,8 млн долларов в октябре-ноябре. Тогда как евро – соответственно со 143,7-172,3 млн долларов до 268,8-211,6 млн долларов.

Также зафиксирован относительно незначительный ввоз фунта стерлингов (на эквивалент - чуть более 1 млн долларов) и польских злотых (эквивалент - до 1 млн долларов).

Помимо этого, Нацбанк в последние месяцы фиксирует завоз золота на сумму около 7-8 млн долларов.

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Напоминаем:

НБУ с осени 2022 года постепенно снимает ограничения на работу наличного рынка. Дополнительные послабления вместе с отказом от фиксированного официального курса с 3 октября и переходом к режиму его контролируемой гибкости привели к сокращению спреда между курсами на наличном и безналичном рынках до 2% в конце минувшего года.

За время полномасштабной агрессии РФ наибольшие объема ввоза валюты фиксировались в январе-мае этого года, когда они составляли в среднем нескольким более 800 млн долларов и в среднем на 96% состояли из доллара, однако летом они существенно снизились, при этом доля евро увеличилась до 30% и более.