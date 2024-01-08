Фінансові репресії не є цивілізованим способом боротьби з ухилянтами - Нацбанк

У Нацбанку заявляють, що військові мають достатньо важелів для боротьби з ухилянтами від мобілізації, а "фінансові репресії" називають "нецивілізованим способом".

Про це заявила перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова.

За її словами, за чинним законодавством держава не може фінансово обмежувати тих, хто ховається від мобілізації.

"На сьогодні будь-яка інформація, яка є в банках і стосується кожної конкретної особи, вона може розкриватися тільки в окремих випадках. У більшості випадків – за рішенням суду. Окремі правоохоронні органи мають більше можливостей, але все ж таки вони не безмежні", – сказала Рожкова.

Реклама:

За словами першої заступниці глави НБУ, фінансові репресії не є цивілізованим способом боротьби з ухилянтами. Для цього існують інші механізми.

"Я думаю, що ті бази даних, які мають наші військові, ті плани мобілізації – все це можна досягти в цивілізований спосіб", – сказала вона.

"Людину можна за номером телефона відстежити, і для цього не обов'язково дивитися картку й де відбувалися трансакції. Я хочу вірити, що до цього не дійде", – додала вона.

Реклама:

Нагадуємо:

25 грудня Кабмін зареєстрував законопроєкт №10378, який, за інформацією ЗМІ, передбачає низку покарань для ухилянтів, зокрема обмеження права на розпорядження коштами/цінностями.