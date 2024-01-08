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Частина Кривого Рогу залишилась без світла, не ходять тролейбуси і трамваї

Понеділок, 8 січня 2024, 09:10 - Українська правда

Вранці 8 січня у Кривому Розі низка мешканців залишились без електропостачання через складні погодні умови, у місті не ходить електротранспорт − тролейбуси та трамваї, а котельні працюють на генераторах.

Джерело: голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул у Telegram

Пряма мова Вілкула: "Через екстремальні погодні умови в місті відключено від електрики 15 тисяч абонентів, через відсутність електрики 4 котельні працюють на генераторах у режимі циркуляції води, на генераторах також працюють 2 насосні станції Міськводоканалу.

Через зледеніння тролей не працюють тролейбуси та трамваї, швидкісний працює частково".

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Деталі: Наразі у Кривому Розі працюють автобуси, маршрутки та дизель-генераторні тролейбуси.

За словами Вілкула, усі комунальні служби міста працюють у посиленому режимі, на дорогах працює спеціальна техніка.

Комунальні бригади та рятувальники розчищають завали дерев.

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Українська правда 

енергетика електроенергія транспорт
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