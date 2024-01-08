Частина Кривого Рогу залишилась без світла, не ходять тролейбуси і трамваї
Вранці 8 січня у Кривому Розі низка мешканців залишились без електропостачання через складні погодні умови, у місті не ходить електротранспорт − тролейбуси та трамваї, а котельні працюють на генераторах.
Джерело: голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул у Telegram
Пряма мова Вілкула: "Через екстремальні погодні умови в місті відключено від електрики 15 тисяч абонентів, через відсутність електрики 4 котельні працюють на генераторах у режимі циркуляції води, на генераторах також працюють 2 насосні станції Міськводоканалу.
Через зледеніння тролей не працюють тролейбуси та трамваї, швидкісний працює частково".
Деталі: Наразі у Кривому Розі працюють автобуси, маршрутки та дизель-генераторні тролейбуси.
За словами Вілкула, усі комунальні служби міста працюють у посиленому режимі, на дорогах працює спеціальна техніка.
Комунальні бригади та рятувальники розчищають завали дерев.