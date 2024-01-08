Україна отримає нову енергетичну допомогу від Японії

Міненерго

Японія передасть Україні сім високовольтних автотрансформаторів та п’ять газових турбін.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Зазначається, що автотрансформатори були закуплені за кошти ЄБРР, а завдяки зусиллям Японії та Програми розвитку ООН України (UNDP) це великогабаритне енергетичне обладнання буде доставлене в Україну.

Придбані Японією газові турбіни Україна отримає за посередництва та значного сприяння UNDP та Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA).

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Очільник Міненерго Герман Галущенко подякував японській стороні за надану підтримку та готовність і надалі допомагати Україні. А також подякував Японії за лідерство, яке країна продемонструвала під час головування в G7 і участь у роботі груп з реалізації Формули миру, зокрема її першого пункту – ядерна і радіаційна безпека.

Народ і Уряд Японії високо оцінюють стійкість нації та бажають бути надійним партнером України в ці складні часи. Ми плануємо найближчим часом оголосити про надання ще двох додаткових автотрансформаторів через UNDP для ефективної та безперебійної роботи електромережі", – сказала представниця уряду Японії Йоко Камікава.

Надане Японією обладнання дозволить забезпечити безперебійне енергопостачання понад 6 мільйонам українців, зокрема у районах, що постраждали від прицільних російських атак на об’єкти енергетичної інфраструктури.

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Окрім газових турбін та автотрансформаторів, Уряд Японії та UNDP вже надали 1200 генераторів і 1000 блоків живлення державним установам і аварійно-рятувальним службам України, а також 500 генераторів та 6 мобільних транспортних засобів електропостачання через JICA.

Нагадуємо:

Японія планує надати Україні технологію виробництва біопалива для допомоги у відновленні.