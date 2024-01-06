У Міненерго закликали зменшити навантаження на енергосистему в пікові години

В енергосистемі країни дефіциту електроенергії не спостерігається, водночас енергетики закликають до відповідального споживання.

Про це повідомили у Міністерстві енергетики.

"Енергосистема збалансована. Ситуація контрольована. Графіки відключень електроенергії не застосовуються", – зазначили у відомстві.

Водночас у міністерстві наголосили на важливості зменшення навантаження на енергосистему в пікові години споживання. У вихідні це час із 10:00 до 12:00 та з 18:00 до 20:00.

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Крім цього, у Київській міській військовій адміністрації попередили, що у зв’язку з погіршенням погодних умов впродовж 7-9 січня енергетики ДТЕК переходять в посилений режим роботи та готуються максимально швидко ліквідовувати наслідки аварій, в разі їх виникнення.

Нагадаємо:

5 січня у Донецькій області в результаті обстрілу було знеструмлено шахту. 17 працівників шахти провели під землею 16 годин.

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