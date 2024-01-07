В результаті бойових дій на Донеччині знеструмлено ще 2 шахти, в них перебували 18 працівників
У Донецькій області вдруге за тиждень обстріляли шахти, було знеструмлено дві з них, в яких перебували 18 працівників.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.
За результатами обстрілів у Донецькій області було знеструмлено дві шахти, де перебували 18 працівників, у пʼятницю 5 січня повідомляли про знеструмлення шахти у Донецькій області, тоді 17 працівників шахти 16 годин провели під землею.
Чи евакуйовано працівників та, чи відновлене постачання електроенергії до шахт, на момент 7 січня не повідомляли.
Також у Міненерго зазначають, що через бойові дії у Донецькій області було пошкоджено обладнання ТЕС
Нагадаємо:
5 січня у Донецькій області в результаті обстрілу було знеструмлено шахту. 17 працівників шахти провели під землею 16 годин.