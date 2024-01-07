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В результаті бойових дій на Донеччині знеструмлено ще 2 шахти, в них перебували 18 працівників

Неділя, 7 січня 2024, 12:30 - Економічна правда

У Донецькій області вдруге за тиждень обстріляли шахти, було знеструмлено дві з них, в яких перебували 18 працівників.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

За результатами обстрілів у Донецькій області було знеструмлено дві шахти, де перебували 18 працівників, у пʼятницю 5 січня повідомляли про знеструмлення шахти у Донецькій області, тоді 17 працівників шахти 16 годин провели під землею.

Чи евакуйовано працівників та, чи відновлене постачання електроенергії до шахт,  на момент 7 січня не повідомляли. 

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Також у Міненерго зазначають, що через бойові дії у Донецькій області було пошкоджено обладнання ТЕС

Нагадаємо:

5 січня у Донецькій області в результаті обстрілу було знеструмлено шахту. 17 працівників шахти провели під землею 16 годин.

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енергетика електроенергія війна Донецьк
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