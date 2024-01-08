Часть Кривого Рога осталась без света, не ходят троллейбусы и трамваи

Утром 8 января в Кривом Роге ряд жителей остались без электроснабжения из-за сложных погодных условий, в городе не ходит электротранспорт − троллейбусы и трамваи, а котельные работают на генераторах.

Источник: глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram

Прямая речь Вилкула: "Из-за экстремальных погодных условий в городе отключено от электричества 15 тысяч абонентов, из-за отсутствия электричества 4 котельные работают на генераторах в режиме циркуляции воды, на генераторах также работают 2 насосные станции Горводоканала.

Из-за обледенения троллей не работают троллейбусы и трамваи, скоростной работает частично".

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Детали: Сейчас в Кривом Роге работают автобусы, маршрутки и дизель-генераторные троллейбусы.

По словам Вилкула, все коммунальные службы города работают в усиленном режиме, на дорогах работает специальная техника.

Коммунальные бригады и спасатели расчищают завалы деревьев.

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Украинская правда