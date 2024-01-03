Енергокомпаніям доручили перевірити бронь працівників після викриття ексрадника Галущенка

Міністерство енергетики видало доручення енергокомпаніям провести перевірку правомірності надання бронювань військовозобов’язаним працівникам.

Про це йдеться в повідомленні Міненерго.

Причиною такого рішення став виявлений факт зловживання своїми службовими повноваженнями тепер вже колишнім радником міністра енергетики.

Аби уникнути служби у Збройних Силах України, зазначена особа у квітні минулого року влаштувалася на роботу до ПАТ "Черкасиобленерго" на посаду заступника начальника центральної служби приладів обліку та метрології.

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Після цього, діючи спільно з посадовими особами "Черкасиобленерго", указаний працівник ініціював видання наказу про запровадження дистанційної роботи.

"У результаті з квітня по грудень працівник не виконував своїх обов'язків, хоча отримував заробітну платню, а також отримав тимчасову відстрочку від мобілізації, яка надається працівникам критично важливих для функціонування держави компаній та підприємств", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають в Міненерго, цей факт виявило керівництво АТ "Українські розподільні мережі" - компанії, що управляє державними пакетами акцій низки операторів системи розподілу електроенергії, зокрема ПАТ "Черкасиобленерго".

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Міністерство енергетики, своєю чергою, видало доручення провести перевірки надання броні (тимчасової відстрочки від мобілізації) працівникам енергетичних компаній.

"Для запобігання маніпуляціям, зловживанням та з метою об’єктивної перевірки фактів видачі бронювань Міністерством спрямовано відповідне доручення усім енергетичним компаніям країни", - йдеться в повідомленні.

Міненерго наголошує, що цей інцидент не характеризує усіх енергетиків країни, чимало з яких зараз боронять державу в лавах ЗСУ, а інші тримають енергетичний фронт, цілодобово виконуючи свою надскладну роботу.

Щодо колишнього радника міністра, спрямовано відповідне звернення до прокуратури.

Оновлено:

Як повідомило ЕП джерело в уряді, у повідомленні Міненерго йдеться про ексрадника міністра енергетики Олександра Візира.



Після викриття зловживань Візира перевірку енергокомпаній ініціював особисто міністр енергетики Герман Галущенко.

Нагадуємо:

За 2022 рік в Україні лише під час виконання службових обов'язків загинуло 98 енергетиків, поранено вдвічі більше. Таку статистику повідомляв голова енергетичного комітету Верховної Ради Андрій Герус.

У травні 2023 року Міністерство енергетики повідомляло, що з початку повномасштабної війни загинули 119 працівників енергетичних підприємств.

Як розповідав заступник міністра енергетики Фарід Сафаров, дуже часто росіяни, побачивши українські енергетичні бригади, починають цілеспрямовані відкривати по них вогонь. Ще одна проблема - замінування територій ворогом.

Наприкінці грудня президент України Володимир Зеленський з нагоди Дня енергетика зустрівся з працівниками енергетичної галузі та вручив державні нагороди. Частина енергетиків біла нагороджена посмертно.

Нагадуємо також, що в травні 2023 року на фронті загинув ексзаступник голови департаменту енергоефективності "Нафтогазу" Олексій Хабатюк, який із травня 2022 року служив у лавах Збройних сил України.