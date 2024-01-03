Энергокомпаниям поручено проверить бронь работников из-за злоупотреблений советника Галущенко

Министерство энергетики выдало поручение энергокомпаниям провести проверку правомерности предоставления бронирований военнообязанным работникам.

Об этом говорится в сообщении Минэнерго.

Причиной такого решения стал выявленный факт злоупотребления своими служебными полномочиями теперь уже бывшим советником министра энергетики.

Чтобы избежать службы в Вооруженных Силах Украины, указанное лицо в апреле прошлого года устроилась на работу в ПАО "Черкассыоблэнерго" на должность заместителя начальника центральной службы приборов учета и метрологии.

Реклама:

После этого, действуя совместно с должностными лицами "Черкассыоблэнерго", указанный работник инициировал издание приказа о введении дистанционной работы.

"В результате с апреля по декабрь работник не выполнял своих обязанностей, хотя получал заработную плату, а также получил временную отсрочку от мобилизации, которая предоставляется работникам критически важных для функционирования государства компаний и предприятий", - говорится в сообщении.

Как отмечают в Минэнерго, этот факт выявило руководство АО "Украинские распределительные сети" - компании, управляющей государственными пакетами акций ряда операторов системы распределения электроэнергии, в частности ПАО "Черкассыоблэнерго".

Реклама:

Министерство энергетики, в свою очередь, выдало поручение провести проверки предоставления брони (временной отсрочки от мобилизации) работникам энергетических компаний.

"Для предотвращения манипуляций, злоупотреблений и с целью объективной проверки фактов выдачи брони Министерством направлено соответствующее поручение всем энергетическим компаниям страны", - говорится в сообщении.

Минэнерго отмечает, что этот инцидент не характеризует всех энергетиков страны, многие из которых сейчас защищают государство в рядах ВСУ, а другие держат энергетический фронт, круглосуточно выполняя свою сверхсложную работу.

Относительно бывшего советника министра, направлено соответствующее обращение в прокуратуру.

Напоминаем:

За 2022 год в Украине при исполнении служебных обязанностей погибло 98 энергетиков, ранены вдвое больше. Такую статистику сообщал председатель энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус.

В мае 2023 года Министерство энергетики сообщало, что с начала полномасштабной войны погибли 119 работников энергетических предприятий.

Как рассказывал заместитель министра энергетики Фарид Сафаров, очень часто россияне, увидев украинские энергетические бригады, начинают целенаправленно открывать по ним огонь. Еще одна проблема - заминирование территорий врагом.

В конце декабря президент Украины Владимир Зеленский по случаю Дня энергетика встретился с работниками энергетической отрасли и вручил государственные награды. Часть энергетиков была награждена посмертно.

Напоминаем также, что в мае 2023 года на фронте погиб экс-заместитель главы департамента энергоэффективности "Нафтогаза" Алексей Хабатюк, который с мая 2022 года служил в рядах Вооруженных сил Украины.