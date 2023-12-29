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Після масованих обстрілів у чотирьох областях є відключення світла – Міненерго 

П'ятниця, 29 грудня 2023, 10:51 - Анастасія Дячкіна

Після масованого ворожого обстрілу 29 грудня є відключення світла у Київській, Дніпропетровській, Одеській, Харківській областях. 

Про це повідомили у Міністерстві енергетики України. 

Київська область

Внаслідок падіння уламків пошкоджено повітряні лінії 10кВ у двох громадах, знеструмлено 843 абоненти. 

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Також у регіоні невідомі особи перекрили засувку в газовому колодязі. Попередньо відключений від газопостачання 341 споживач.  

Дніпропетровська область 

Обстрілом пошкоджено повітряну лінію 150 кВ. Дані уточнюються. Через попередні атаки знеструмлювались 3,3 тисячі абонентів, усіх заживлено.   

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Одеська область 

У результаті ранкового обстрілу пошкоджено повітряні лінії 0,6 кВ. Наразі триває огляд мереж.  

Харківська область 

Через нічний і ранковий обстріли є пошкодження мереж у пʼяти громадах області. Протягом доби заживили 21 абонента, водночас знеструмлено 605 точок обліку. Внаслідок бойових дій залишаються знеструмленими 16,6 тисячі споживачів.  

Донецька область 

Через бойові дії знеструмлено 4 населених пункти (3,3 тисячі абонентів). За добу підключили 43 населених пункти (5,9 тисячі споживачів). Залишається без напруги 132 населених пункти – близько 126 тисяч точок обліку.   

Запорізька область 

У результаті бойових дій без електроенергії залишається 63 населених пункти – 5,6 тисячі абонентів, через технічні причини відключено 1 населений пункт (16 споживачів).  

Херсонська область 

В обласному центрі підключено 238 споживачів. Залишаються знеструмленими 4,3 тисячі клієнтів. В області заживили 1 населений пункт (1,1 тисячі абонентів). Залишаються без напруги внаслідок бойових дій 45 населених пунктів (близько 26 тисяч точок обліку).  

Чернігівська область 

Внаслідок бойових дій знеструмлено 16 населених пунктів – майже тисяча споживачів, через технічні причини без світла 634 клієнти в 4-х населених пунктах.  

У відомстві наголосили, що наразі ситуація в енергосистемі стабільна та контрольована, планові відключення не передбачають.

Нагадаємо: 

Будівля столичної станції метро "Лук’янівська" зазнала пошкоджень у результаті вибуху, потяги проїжджали станцію без зупинки, однак згодом станція відновила роботу у звичайному режимі. 

електроенергія енергетика війна Міненергетики
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