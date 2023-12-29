Після масованих обстрілів у чотирьох областях є відключення світла – Міненерго 

Після масованого ворожого обстрілу 29 грудня є відключення світла у Київській, Дніпропетровській, Одеській, Харківській областях.

Про це повідомили у Міністерстві енергетики України.

Київська область

Внаслідок падіння уламків пошкоджено повітряні лінії 10кВ у двох громадах, знеструмлено 843 абоненти.

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Також у регіоні невідомі особи перекрили засувку в газовому колодязі. Попередньо відключений від газопостачання 341 споживач.

Дніпропетровська область

Обстрілом пошкоджено повітряну лінію 150 кВ. Дані уточнюються. Через попередні атаки знеструмлювались 3,3 тисячі абонентів, усіх заживлено.

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Одеська область

У результаті ранкового обстрілу пошкоджено повітряні лінії 0,6 кВ. Наразі триває огляд мереж.

Харківська область

Через нічний і ранковий обстріли є пошкодження мереж у пʼяти громадах області. Протягом доби заживили 21 абонента, водночас знеструмлено 605 точок обліку. Внаслідок бойових дій залишаються знеструмленими 16,6 тисячі споживачів.

Донецька область

Через бойові дії знеструмлено 4 населених пункти (3,3 тисячі абонентів). За добу підключили 43 населених пункти (5,9 тисячі споживачів). Залишається без напруги 132 населених пункти – близько 126 тисяч точок обліку.

Запорізька область

У результаті бойових дій без електроенергії залишається 63 населених пункти – 5,6 тисячі абонентів, через технічні причини відключено 1 населений пункт (16 споживачів).

Херсонська область

В обласному центрі підключено 238 споживачів. Залишаються знеструмленими 4,3 тисячі клієнтів. В області заживили 1 населений пункт (1,1 тисячі абонентів). Залишаються без напруги внаслідок бойових дій 45 населених пунктів (близько 26 тисяч точок обліку).

Чернігівська область

Внаслідок бойових дій знеструмлено 16 населених пунктів – майже тисяча споживачів, через технічні причини без світла 634 клієнти в 4-х населених пунктах.

У відомстві наголосили, що наразі ситуація в енергосистемі стабільна та контрольована, планові відключення не передбачають.

Нагадаємо:

Будівля столичної станції метро "Лук’янівська" зазнала пошкоджень у результаті вибуху, потяги проїжджали станцію без зупинки, однак згодом станція відновила роботу у звичайному режимі.