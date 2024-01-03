В Україні різке зростання споживання електроенергії: "Укренерго" закликає повернутися до економії

"Укренерго" попереджає українців про необхідність повернення до економії електроенергії та перенесення користування енергоємними приладами на ніч, оскільки на тлі похолодання та закінчення свят в Україні зафіксовано стрімке зростання споживання ресурсу.

Про це йдеться в повідомленні НЕК "Укренерго".

Так, 3 січня рівень споживання станом на 10:00 був на 14% вищим за відповідний показник о 10:00 вчора, 2 січня.

При цьому, добовий максимум споживання був увечері 2 січня, а його показник був на 13,8% вищим, ніж попереднього вівторка, 26 грудня.

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"Для електростанцій, які все ще відновлюються після масованих ракетних атак минулої зими, це дуже різке збільшення навантаження, яке може призвести до технологічних порушень", - підкреслили в "Укренерго".

Зазначається, що таке різке підвищення рівня споживання створює значне додаткове навантаження на енергосистему. Для його покриття потрібно швидко ввести в роботу щонайменше шість енергоблоків.

За розрахунками "Укренерго", для того, щоб допомогти енергосистемі працювати в цей складний період, достатньо перенести використання енергоємних приладів із вечірніх годин максимального навантаження 16:00-19:00 на ніч або ранок і використовувати електроенергію ощадливо.

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Також повідомляється, що вдвічі порівняно з 2 січня зріс імпорт електроенергії, який здійснюється вдень зі Словаччини та Румунії загальним обсягом 1 138 МВт-год.

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Водночас, Міністерство енергетики заявило про те, що дефіциту електроенергії протягом доби, 3 січня, не передбачається.

За даними Міненерго, у профіцитні нічні години відбувається експорт електроенергії до Румунії та Молдови загальним обсягом 1493 МВт-год, що вдвічі більше за показник попередньої доби.

Експорт Україною електроенергії, після його відсутності з кінця листопада, розпочався з поставок у новорічну ніч 210 МВт до Молдови.

При цьому, станом на ранок 3 січня, за даними Міненерго, у резерві було 2 блоки ТЕС.

Крім того, через бойові дії та з інших причин на ранок 3 січня без світла залишалося 412 населених пунктів. Через обстріли є нові пошкодження в мережах обленерго в Харківській області.

Через негоду на ранок знеструмлено чотири населені пункти на Донеччині - усе понад добу.

Через технічні пошкодження знеструмлено споживачів у Чернігівській області.