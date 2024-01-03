ЄС включив у санкційний список алмазодобувного гіганта РФ "Алроса" і його гендиректора

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Рада ЄС 3 січня внесла у санкційний список російського алмазодобувного гіганта "Алроса" та його генерального директора Павла Маріничева.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у повідомленні на офіційному сайті Ради в середу.

"Алроса", пояснили у Раді ЄС, є найбільшою алмазодобувною компанією у світі, яка належить російській державі і на яку припадає понад 90% всього російського видобутку алмазів.

Компанія є важливою частиною економічного сектора, що забезпечує значні доходи уряду Російської Федерації.

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Це рішення доповнює заборону на імпорт російських алмазів, включену до 12-го пакета економічних та індивідуальних санкцій ЄС, ухваленого 18 грудня 2023 року у зв'язку з загарбницькою війною Росії проти України.

Заборона на російські алмази є частиною зусиль G7, що має на меті позбавити Росію важливого джерела доходів від торгівлі алмазами.

Загалом обмежувальні заходи ЄС щодо дій, які підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, наразі застосовуються до майже 1 950 фізичних та юридичних осіб.

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Європейська правда