Військові зможуть отримувати високофункціональні протези швидше: уряд ухвалив відповідне рішення

Військовослужбовці зможуть оперативніше отримувати профінансовані державою високофункціональні протези та ортези, зокрема протези верхньої кінцівки з зовнішнім джерелом енергії та протези нижньої кінцівки підвищеної функціональності.

Таке рішення ухвалив Кабінет Міністрів, передає пресслужба Міністерства соціальної політики.

Раніше учасники бойових дій могли отримувати такі протези лише після того, як закінчувався строк експлуатації первинного протезу – зазвичай це було через три роки.

Нові зміни дозволяють Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю оплатити новий, більш технологічно складний і більш дороговартісний протез вже через рік після первинного протезування, якщо такий протез має інші функціональні характеристики.

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"Наприклад, на етапі первинного протезування захисник з ампутованою ногою на рівні стегна отримав якісний протез із гідравлічним колінним вузлом. Лікар може рекомендувати йому більш інноваційний протез із мікропроцесорним (електричним) колінним вузлом, який працює за іншим принципом і може сприяти більш природній ході та легшому доланню сходів", – пояснили у Мінсоцполітики.

Отримати одразу високофункціональні протези військові не можуть, адже спочатку людина повинна пристосуватися до протезу, навчитися ним користуватися, пояснила радниця міністра соцполітики Олена Кульчицька.

"Це завдання і вирішує первинне протезування. І тільки коли кукса вже сформована, а людина оволоділа навичками користування протезом, є сенс встановлювати більш високофункціональний протез", – додала вона.

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Більше про те, як пораненому отримати протез, і як держава забезпечує ними військових, читайте у матеріалі: Розкрадання,"мертві душі" і компанії-прокладки. Як працює темна частина ринку протезування?

Нагадаємо:

У Львові відкрили найбільший в країні Центр Протезування та Ортезування UNBROKEN, який забезпечуватиме понад 1200 пацієнтів на рік сучасними протезами.