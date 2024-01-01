У грудні Росія експортувала до Індії найменшу кількість нафти за 2023 рік через санкції

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Імпорт сирої нафти в Індію від її найбільшого постачальника Росії в грудні впав до найнижчого рівня з січня 2023 року, оскільки шість танкерів, що перевозили нафту сорту "Сокіл", не змогли доставити її через проблеми з оплатою на тлі посилення санкцій.

Про це повідомляє Bloomberg.

За даними моніторингової компанії "Kpler", після зростання до рекордних 2,15 млн барелів на добу в травні імпорт нафти з Росії коливався в бік зниження, зазнавши різкого падіння в листопаді-грудні.

У "Kpler" кажуть, що індійські нафтові переробники, які купували в середньому 140 000 барелів на добу "Сокола" в 2023 році, не змогли отримати жодного такого вантажу у вересні. ТОВ "Сахалін-1", яке видобуває нафту на далекому сході Росії, не змогло відкрити банківський рахунок в Об'єднаних Арабських Еміратах, щоб покупці могли платити в дирхамах, як було домовлено.

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З шести танкерів, що простоюють біля узбережжя Індії, два вказали, що можуть змінити маршрут до Китаю.

Попри блокування, торгівля нафтою сорту "Сокіл" між Росією та Індією, ймовірно, продовжиться, оскільки три додаткові операції з перевалки вантажів сорту "Сокіл" з судна на судно і три нові вантажі - "НС Антарктика", "Ягуар" і "Східний проспект" тепер вказують Індію як пункт призначення.

За даними "Kpler", за весь 2023 рік імпорт нафти з Росії в Індію більш ніж подвоївся до 1,79 млн барелів на день, в той час як імпорт з Іраку, другого за величиною постачальника, скоротився на 11% до 908 000 барелів на день.

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Нагадаємо:

У листопаді Росія не могла знайти заміну долара під час продажу нафти в Індію, але і торгівлю за рупії вважала безглуздою.

Експортна виручка Росії від викопних видів палива за жовтень стала другою найбільшою у 2023 році, з помітним зростанням морських і трубопровідних поставок сирої нафти. Половину нафтопродуктів перевозили "тіньові" танкери, які не підпадають під дію політики обмеження цін.