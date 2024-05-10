Новини 10 травня: найбільший в Україні центр протезування, 7 мільярдів на відбудову енергосистеми

Про центр протезування. У Львові відкрили найбільший в країні Центр Протезування та Ортезування UNBROKEN, який забезпечуватиме понад 1200 пацієнтів на рік сучасними протезами.

Про відбудову енергосистеми. Кабінет міністрів під час засідання 10 травня ухвалив рішення про виділення 7 млрд 168 млн грн на відбудову української енергосистеми.

Про інфляцію. У квітні інфляція зросла на 0,2% порівняно з березнем 2024 року. При цьому у квітні, як і в березні, річний показник становив 3,2% після прискорення на 4,3% у лютому.

Про обмеження енергопостачання. З 18:00 до 7:00 наступного дня у Києві запровадять графіки обмеження споживання електроенергії для бізнесу та промисловості. Все через складну ситуацію в енергосистемі.

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Про військову допомогу Україні від США. Президент США Джо Байден 10 травня підписав указ про виділення Україні військової допомоги вартістю до 400 мільйонів доларів.

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Від блекаутів узимку Україну може врятувати розподілена генерація. Як це працює? Досвід великого міста

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Через знищення росіянами маневрових електростанцій уряд хоче і будувати АЕС, і розвивати мобільні станції. Чи вдасться це, пояснює заступник міського голови Хмельницького, де газогенератори працюють вже два десятиліття.