Київщина розриватиме договори з підрядниками, які зривають графіки відбудови

Київська обласна держадміністрація розірве договори з деякими підрядниками, які зривають графіки відбудови пошкоджених обʼєктів коштом Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Про це повідомив у Facebook очільник Київської ОДА Руслан Кравченко за підсумками наради щодо відновлення пошкоджених об'єктів.

"На більшості об'єктів тривають активні роботи. На деяких з них готовність перевищує 70%, деякі - вже незабаром буде введено в експлуатацію. На жаль, не всі підрядники виконують свої зобов'язання. Маємо випадки, коли на деяких об'єктах готовність робіт ледь перевищує 15-20% і зірваний графік робіт.

Питання будемо вирішувати кардинально. Плануємо розривати договір з підрядником, який взявся відбудовувати садочок "Каштан" в селі Бишів. До нього будуть також застосовані штрафні санкції", - заявив Кравченко.

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За його словами, адміністрація також винсела попередження ще двом підрядникам, які відновлюють декілька об'єктів.

"Ситуація аналогічна - зірваний термін виконання робіт, недостатня кількість працівників на об'єктах. Дали місяць на виправлення ситуації", - додав він.

Економічна правда

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