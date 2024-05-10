Tesla витратить 500 мільйонів доларів на розширення мережі зарядних станцій

Автоконцерн Tesla витратить понад 500 млн доларів цього року на розширення своєї мережі швидкої зарядки.

Про це заявив гендиректор Tesla Ілон Маск через кілька днів після раптового звільнення співробітників, які керували цим напрямком, пише Reuters.

"Tesla витратить понад 500 мільйонів доларів на розширення нашої мережі Supercharger, щоб створити тисячі нових зарядних пристроїв цього року", - написав Маск у соцмережі X.

"Це тільки на нові майданчики і розширення, не рахуючи операційних витрат, які набагато вищі", - додав він.

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Після звільнень минулого тижня Маск заявив, що Tesla планує розширити мережу Supercharger, але повільнішими темпами.

"Рішення Маска скоротити команду, яка займається зарядкою електромобілів, руйнує плани з розгортання нових станцій швидкої зарядки і може затримати зусилля президента США Джо Байдена з електрифікації американських автомагістралей", - пише агентство.

Зазначається, що адміністрація Байдена виділила штатам 5 мільярдів доларів протягом п'яти років на будівництво 500 тис зарядних пристроїв для електромобілів в рамках програми "Національна інфраструктура електромобілів", і Tesla була одним з найбільших отримувачів федеральних коштів.

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Нагадаємо:

Повідомлялось, що автовиробник Tesla звільнить більше 10% своєї робочої сили по всьому світу, оскільки компанія бореться з падінням продажів і загостренням цінової війни на електромобілі.

Маск звільнив двох топменеджерів компанії - старшого директора підрозділу Supercharger з розробки мережі зарядних станцій для авто Ребекку Тінуччі і керівника відділу нових продуктів Деніеля Хо.

Економічна правда