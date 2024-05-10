У Харкові найближчим часом можуть скасувати відключення світла

Укренерго планує найближчим часом зняти мережеві обмеження для Харкова, де під графіки відключень підпадають промислові й побутові споживачі.

Про це повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький під час брифінгу в Медіацентрі Україна.

"Але, звичайно, завжди варто робити таку ремарку, що за умови відсутності нових атак. Тому думаю, що навіть і сьогодні нам вдасться перевести Харків в той режим, в якому працюють всі інші області нашої країни", – сказав Кудрицький.

Він також наголосив, що обмеження у Харківській області та для промисловості у Кривому Розі пов’язані не лише з атаками на підстанції Укренерго, а також і з тим, що ворог також пошкодив або вивів з ладу місцеву генерацію.

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Нагадаємо:

Внаслідок ритмічних поставок обладнання в Україну НЕК "Укренерго" створило резерв обладнання для ремонтів своїх підстанцій.