Всі розділи
Укр / Рус

У Харкові найближчим часом можуть скасувати відключення світла

П'ятниця, 10 травня 2024, 20:10 - Анастасія Дячкіна

Укренерго планує найближчим часом зняти мережеві обмеження для Харкова, де під графіки відключень підпадають промислові й побутові споживачі. 

Про це повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький під час брифінгу в Медіацентрі Україна.

"Але, звичайно, завжди варто робити таку ремарку, що за умови відсутності нових атак. Тому думаю, що навіть і сьогодні нам вдасться перевести Харків в той режим, в якому працюють всі інші області нашої країни", – сказав Кудрицький.

Він також наголосив, що обмеження у Харківській області та для промисловості у Кривому Розі пов’язані не лише з атаками на підстанції Укренерго, а також і з тим, що ворог також пошкодив або вивів з ладу місцеву генерацію. 

Реклама:

Нагадаємо: 

Внаслідок ритмічних поставок обладнання в Україну НЕК "Укренерго" створило резерв обладнання для ремонтів своїх підстанцій.

Харків електроенергія енергетика Укренерго
Реклама:
Матеріали за темою
У двох регіонах після російських атак найскладніша ситуація з енергетикою – YASNO 10 травня 2024, 11:35
Жителям Харківської області збільшать субсидію на неопалювальний сезон 8 травня 2024, 19:42
Як трансформується економіка Харкова: досвід прифронтового міста 8 травня 2024, 16:11
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті