"Укрпошта" продаватиме на аукціонах посилки, які були незатребувані протягом 6 місяців

"Укрпошта" оголосила, що впроваджує міжнародні практики щодо поводження з поштовими відправленнями, які були незатребувані і через це невручені протягом шести місяців. Такі посилки компанія виставлятиме на продаж у межах аукціонів на майданчику Prozorro.Sale.

Про це повідомляє пресслужба держкомпанії.

Аналогічний підхід є поширеним серед міжнародних поштових операторів і логістичних компаній, таких як Amazon, USPS, FedEx, Royal Mail та багатьох інших, пояснили в "Укрпошті".

"Поштові відправлення, які отримувач не забрав протягом двох тижнів, Укрпошта відправляє назад відправнику. Якщо відправник протягом двох тижнів також не забирає посилку, то вона поступає на спеціально облаштований склад, де зберігається пів року.

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Впродовж цього періоду і отримувач, і відправник мають право за заявою отримати посилку. Якщо вони з якихось причин цього не зробили, то відтепер посилка може бути продана на аукціоні. Таким чином компанія отримає можливість компенсувати витрати, які вона понесла на логістику та зберігання поштових відправлень протягом цього періоду", - йдеться у повідомленні.

Початкова ціна за кожну незатребувану посилку становить десять гривень. Посилки об'єднані в палети, які містять до 100 одиниць, і продаються як один лот. Лоти формуватимуться рандомно, а всі посилки продаватимуться нерозпакованими із видаленням адресної інформації.

"Ані компанія, ані потенційні покупці до оголошення результатів аукціону не знатимуть, що вони містять. Для усунення можливості корупційної складової щодо формування лотів працівники компанії не можуть брати участь в аукціонах", - додали в держкомпанії.

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"Наразі на складах компанії знаходяться десятки тисяч незатребуваних посилок, які зберігаються там понад пів року. Раніше такі поштові відправлення просто знищувалися. Відтепер згідно законодавства ми можемо продати ці посилки і компенсувати витрати на їх логістику та зберігання, як це роблять у більшості країнах світу.

Як компанія державного сектору, ми маємо залучати всі можливості для того, щоб бути ефективними і генерувати прибуток для бюджету України, й, відповідно, для забезпечення армії та соціальних виплат", - зазначив гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

Економічна правда