Канада виділяє 55 мільйонів доларів на посилення української ППО
Канада виділяє 76 млн канадських доларів (55,7 млн доларів США) на ініціативу під керівництвом Німеччини, спрямовану на швидке постачання систем протиповітряної оборони в Україну для відбиття російських атак.
Про це заявив міністр оборони Канади Білл Блер, повідомляє Reuters.
"Ці системи (ППО – ЕП) допоможуть Україні захиститися від російських повітряних атак, які вбили тисячі українців і знищили лікарні, електростанції та житлові будинки", – заявив Блер під час візиту німецького колеги Бориса Пісторіуса до Канади.
Загалом початку вторгнення Росії в Україну Канада виділила понад 14 мільярдів канадських доларів на загальну підтримку України, зокрема 4 мільярди канадських доларів у вигляді військової допомоги.
Нагадаємо:
Цього року уряд Канади надасть Україні черговий пільговий кредит на 400 млн канадських дол (близько 307 млн дол США).