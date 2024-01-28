Атака на корабель з російською нафтою у Червоному морі створює нові виклики для ринку транспортування
Атака на танкер компанії "Trafigura", що перевозив російську нафту 26 січня поставила під сумнів безпеку більшості легальних перевезень у Червоному морі. Ціна нафти вже зросла на 2 долари.
Про це повідомляє Bloomberg.
Більша частина нафти, що тече через Червоне море і Суецький канал, надходила з Росії. Самі хусити давали зрозуміти, що російським кораблям немає чого боятися.
Вважалось, що нафта російського походження має імунітет від атак, через союзницькі стосунки Ірану, що підтримує Хуситів та Росії.
При цьому, більшість російської нафти і палива перевозиться так званим "тіньовим флотом". Ці судна мають таємні структури власності, майже ніколи не публікують зв'язки з Великобританією, США чи Ізраїлем, рідко заходять у порти цих країн, якщо взагалі заходять, і навіть їхнє страхування непрозоре.
Ці кораблі зазвичай не є мішенню для атак Хуситів, натомість компанії-перевізники, які повʼязані із країнами Заходу вважаються хуситами легальною ціллю, яку б нафту не перевозили кораблі.
Атака 26 січня поставила під сумнів транспортування нафти загалом, якщо перевізник повʼязаний з країнами Заходу.
Обставини ставлять ринок нафти у незручне становище, адже перевезення однією з найнасиченіших артерій світового океану стала ще більше небезпечною, що змушує йти на певні ризики, які складно спроєктувати. За останню добу ціна нафти вже підскочила на 2 долари.
Після оприлюднення інформації, що нафта, яку перевозив атакований танкер має російське походження, учасникам ринку нафтових перевезень буде складно довіряти у безпеку транспортування будь якого сировинного продукту.
Нагадаємо:
Єменські повстанці 26 січня атакували Нафтовий танкер Marlin Luanda під прапором Маршаллових островів, який перебував в Аденській затоці. Там спалахнула пожежа.
Пізніше повідомили, що танкер компанії "Trafigura" перевозив нафту російського походження.
Економічна правда