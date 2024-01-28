Атака на корабль с российской нефтью в Красном море создает новые вызовы для рынка транспортировки

Атакованный корабль Marlin Luanda French Navy

Атака на танкер компании "Trafigura", перевозивший российскую нефть 26 января поставила под сомнение безопасность большинства легальных перевозок в Красном море. Цена нефти уже выросла на 2 доллара.

Об этом сообщает Bloomberg.

Большая часть нефти, текущей через Красное море и Суэцкий канал, поступала из России. Сами хуситы давали понять, что российским кораблям нечего бояться.

Считалось, что нефть российского происхождения имеет иммунитет от атак, из-за союзнических отношений Ирана, поддерживающего Хуситов, и России.

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При этом, большинство российской нефти и топлива перевозится так называемым "теневым флотом". Эти суда имеют тайные структуры собственности, почти никогда не публикуют связи с Великобританией, США или Израилем, редко заходят в порты этих стран, если вообще заходят, и даже их страхование непрозрачно.

Эти корабли обычно не являются мишенью для атак Хуситов, зато компании-перевозчики, которые связаны со странами Запада считаются хуситами легальной целью, какую бы нефть не перевозили корабли.

Атака 26 января поставила под сомнение транспортировку нефти в целом, если перевозчик связан со странами Запада.

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Обстоятельства ставят рынок нефти в неудобное положение, ведь перевозка по одной из самых насыщенных артерий мирового океана стала еще более опасной, что заставляет идти на определенные риски, которые сложно спроектировать. За последние сутки цена нефти уже подскочила на 2 доллара.

После обнародования информации, что нефть, которую перевозил атакованный танкер имеет российское происхождение, участникам рынка нефтяных перевозок будет сложно доверять в безопасность транспортировки любого сырьевого продукта.

Напомним:

Йеменские повстанцы 26 января атаковали Нефтяной танкер Marlin Luanda под флагом Маршалловых островов, который находился в Аденском заливе. Там вспыхнул пожар.

Позже сообщили, что танкер компании "Trafigura" перевозил нефть российского происхождения.