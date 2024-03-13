Шукають додаткові джерела коштів: у Росії хочуть збільшити доходи від приватизації в 100 разів

Міністерство фінансів РФ пропонує скоригувати плановий обсяг надходжень до бюджету в 2024 році від приватизаційних угод - до не менше 100 мільярдів рублів.

Про це повідомляє російський "Інтерфакс".

"Надходження додаткових доходів та коштів від приватизації у нас цього року в бюджеті - трохи більше 1 млрд. Ми вважаємо, що цифра має бути скоригована - не менше 100 млрд рублів ми ставимо завдання сформувати", - заявив міністр фінансів Антон Сілуанов.

У грудні 2023 року він повідомляв, що Мінфін вніс до уряду пропозицію про зниження частки держави у низці великих компаній, Йдеться приблизно про 30 компаній, де частка держави перевищує 50%. Мінфін запропонував скоротити частку участі до контрольного пакета.

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"Це можуть бути десятки, сотні мільярдів. Перелік знаходиться в уряді, ми ще маємо обговорити його", - повідомив міністр.

Також існує багато компаній, у яких Росія має частку "під 100%", при цьому держава як власник виявляється менш ефективною, ніж приватні інвестори.

Агентство вказує, що приватизація в Росії в останні роки не є істотним джерелом покриття дефіциту бюджету - потенційні великі угоди обговорюються, але до їх реалізації не доходить.

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Торік до бюджету РФ від приватизації надійшло 29 млрд рублів.

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Нагадуємо:

Російська влада збирається змінити систему оподаткування для фізосіб та компаній, які отримують високі доходи, щоб ті платили більше до бюджету.

У січні повідомлялось, що Міністерство фінансів РФ у 2023 році витратило майже половину ліквідної частини Фонду національного добробуту, який є головним джерелом ресурсів "на чорний день" - 4 з 9 трильйонів рублів.