ЄС готується до припинення транзиту російського газу через Україну – Bloomberg

фото: оператор ГТС

Європейський Союз готується виключити можливість продовження угоди з Росією щодо транзиту газу через Україну після того, як термін її дії закінчиться в кінці року.

Про це пише Bloomberg із посиланням на ознайомлені джерела.

За словами співрозмовників, виконавча влада ЄС аргументує це тим, що навіть країни, які найбільше залежать від російських поставок, включаючи Австрію і Словаччину, зможуть знайти альтернативні джерела постачання у разі припинення поставок.

Єврокомісія провела попередній аналіз потенційних сценаріїв, що можуть виникнути в результаті розірвання транзитної угоди, включаючи моделювання альтернативних джерел, серед яких - покриття дефіциту за рахунок "Турецького потоку" і доставка російського газу до кордону з Україною, звідки паливо могло б вирушати до Австрії, Словаччини і Чехії в рамках нової угоди з Києвом.

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За словами джерел агентства, виконавча влада блоку обговорить це питання з країнами-членами в лютому, перш ніж офіційно представити план міністрам енергетики на зустрічі в Брюсселі 4 березня.

Цього тижня Україна заперечила, що готова переглянути транзитну угоду з Росією після того, як прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив про таку можливість.

"Європа все ще отримує російський газ через Україну і Туреччину. Регіон успішно заміщує втрачені поставки з "Північного потоку". Не вдаючись до санкцій, ЄС чітко дав зрозуміти, що блок повинен прагнути зменшити свою газову залежність від Москви. Росія є другим найбільшим постачальником скрапленого природного газу в регіон після США.

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Австрія, наприклад, продовжує отримувати більше половини газу з Росії, причому платежі "Газпрому" за довгостроковим контрактом зростають через підвищення цін на паливо з початком повномасштабної війни в Україні", - пише Bloomberg.

Шлях через Україну, як і раніше, залишається ключовим транзитним маршрутом, незважаючи на те, що фактичні обсяги транзиту через газопровід становили менше ніж 40% від узгоджених, додає агентство.

"Навіть без нової угоди є шанс, що "Газпром" продовжить поставки в ЄС, бронюючи короткострокові контракти на використання потужностей українського газопроводу через аукціони", - резюмувало видання.

Економічна правда