У Шмигаля спростовують заяву Фіцо, що Україна готова продовжити "газову угоду" з Росією

Україна заперечує слова прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, про те, що є готовність продовжити угоду про транзит російського газу, термін дії якої закінчується наприкінці цього року.

Про це пише агентство Bloomberg, яке отримало коментар в пресслужбі українського прем'єра Дениса Шмигаля у відповідь на заяву прем'єр-міністра Словаччини, який після зустрічі з главою уряду України заявив, що це можливо.

"Виникла домовленість про те, що транзит російського газу через Україну, ймовірно, продовжиться, і це чудова новина", – сказав Фіцо у відеозверненні на фейсбуці.

"Це означає, що ми в Словаччині також зможемо продовжити транзит цього газу, що також піде на користь Австрії та Італії. Я вірю, що ми зможемо завершити роботу над деталями цієї угоди найближчим часом", – зазначив Фіцо.

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Водночас в українському Кабміні ці слова категорично спростували.

"Позиція української сторони однозначна: транзитний контракт закінчується наприкінці року. Ми не збираємося розмовляти з росіянами та продовжувати контракт", — повідомили Bloomberg в Кабінеті міністрів.

Bloomberg також звернулося у ПАТ "Газпром". Але там від коментарів відмовилися.

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Проте, як пише агентство, навіть без нової угоди існує ймовірність того, що "Газпром" збереже постачання бажаючим покупцям з ЄС, забронювавши короткострокові потужності в Україні.

Цей варіант "Газпром" може використовувати через аукціони потужностей. Такий розвиток подій припускають аналітики консалтингової компанії Energy Aspects Ltd.

"Газпром" вже використовував такі бронювання і раніше для поставок газу до Німеччини трубопроводом "Ямал-Європа", що перетинає Білорусь і Польщу. Але вони закінчилися після того, як вторгнення в Україну спричинило взаємні санкції між Москвою та Варшавою.

Нагадуємо:

Транзитну угоду між НАК "Нафтогаз України" та російським "Газпромом" було укладено в грудні 2019 року. Дія угоди закінчується в грудні 2024 року.

На сьогодні російський газ йде через територію України до таких країн, як Австрія, Словаччина, Італія та Угорщина.

Поточний обсяг транзиту становить 42 млн кубометрів на добу.