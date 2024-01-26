ЕС готовится к прекращению транзита российского газа через Украину – Bloomberg

фото: оператор гтс

Европейский Союз готовится исключить возможность продления соглашения с Россией по транзиту газа через Украину после того, как срок его действия истечет в конце года.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на ознакомленные источники.

По словам собеседников, исполнительная власть ЕС аргументирует это тем, что даже страны, которые больше всего зависят от российских поставок, включая Австрию и Словакию, смогут найти альтернативные источники поставок в случае прекращения поставок.

Еврокомиссия провела предварительный анализ потенциальных сценариев, которые могут возникнуть в результате расторжения транзитного соглашения, включая моделирование альтернативных источников, среди которых - покрытие дефицита за счет "Турецкого потока" и доставка российского газа до границы с Украиной, откуда топливо могло бы отправляться в Австрию, Словакию и Чехию в рамках нового соглашения с Киевом.

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По словам источников агентства, исполнительная власть блока обсудит этот вопрос со странами-членами в феврале, прежде чем официально представить план министрам энергетики на встрече в Брюсселе 4 марта.

На этой неделе Украина опровергла, что готова пересмотреть транзитное соглашение с Россией после того, как премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о такой возможности.

"Европа все еще получает российский газ через Украину и Турцию. Регион успешно замещает утраченные поставки из "Северного потока". Не прибегая к санкциям, ЕС четко дал понять, что блок должен стремиться уменьшить свою газовую зависимость от Москвы. Россия является вторым крупнейшим поставщиком сжиженного природного газа в регион после США.

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Австрия, например, продолжает получать более половины газа из России, причем платежи "Газпрома" по долгосрочному контракту растут из-за повышения цен на топливо с началом полномасштабной войны в Украине", - пишет Bloomberg.

Путь через Украину по-прежнему остается ключевым транзитным маршрутом, несмотря на то, что фактические объемы транзита через газопровод составляли менее 40% от согласованных, добавляет агентство.

"Даже без нового соглашения есть шанс, что "Газпром" продолжит поставки в ЕС, бронируя краткосрочные контракты на использование мощностей украинского газопровода через аукционы", - резюмировало издание.

Экономическая правда