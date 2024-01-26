Попередньо всі держави ЄС погодили виділення 50 млрд євро Україні - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що всі 27 держав-членів Європейського Союзу погодилися підтримати чотирирічну програму підтримки України на 50 млрд євро Ukraine Facility.

Про це Шмигаль сказав на засіданні уряду в п'ятницю, його цитує агентство "Інтерфакс-Україна", повідомляє "Європейська правда".

"1 лютого ми очікуємо, що ЄС затвердить нову чотирирічну програму підтримки України на 50 млрд євро Ukraine Facility. Попередньо можемо сказати, що всі 27 членів ЄС погодилися підтримати цю програму", – сказав Шмигаль на засіданні уряду.

Таким чином прем'єр очікує, що поточного року ЄС зможе надати Україні фінансову допомогу приблизно на рівні 2023 року.

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Крім того, за його словами, Адміністрація президента США Джозефа Байдена має намір надати Україні цього року $11,8 млрд бюджетної підтримки. "Очікуємо на позитивне рішення американського Конгресу з цього питання вже найближчим часом", – підкреслив Шмигаль.

Варто зазначити, Угорщина досі офіційно не заявляла, що змінила свою опозицію щодо програми підтримки України Ukraine Facility обсягом 50 млрд євро на чотири роки

Між тим, напередодні агентство Bloomberg з посиланням на власні джерела повідомило, що Угорщина відмовиться від своїх заперечень проти створення фонду військової допомоги Україні з річним бюджетом у розмірі 5 мільярдів євро.

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А видання Politico у п’ятницю повідомило, що лідери ЄС готові позбавити Угорщину права голосу у Раді Євросоюзу, якщо угорський прем’єр Віктор Орбан блокуватиме схвалення 50 мільярдів євро фінансової допомоги Україні на саміті 1 лютого.

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Європейська правда